La industria cayó 8,7% en noviembre y se agrava el impacto sobre el empleo

La actividad industrial registró en noviembre una caída interanual del 8,7%, según datos oficiales del Indec, en un escenario de retroceso generalizado que comienza a reflejarse con mayor fuerza en el empleo del sector.

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero, la contracción no se limitó a la comparación interanual. En términos desestacionalizados, la industria cayó 0,6% respecto de octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo volvió a ubicarse en terreno negativo, con una baja del 0,1%, lo que confirma un cierre de año en descenso.

El freno fue amplio. Quince de las dieciséis divisiones industriales mostraron caídas en la comparación interanual, un dato que evidencia que el ajuste atraviesa a casi todo el entramado productivo.

Sectores ligados al mercado interno, los más afectados

Las mayores bajas se concentraron en ramas vinculadas al consumo interno y con alta intensidad de mano de obra. La producción de productos textiles se desplomó 36,7% interanual, una de las caídas más pronunciadas del mes.

En el mismo sentido, el sector de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 17,6%. Dentro de ese rubro, el impacto fue más severo en calzado, con una baja del 30,9%, y en curtido y terminación de cueros, que cayó 26,6%.

La contracción también alcanzó a la metalmecánica, otro eje central del empleo industrial. Productos de metal bajó 18,6%, con un descenso del 24,7% en envases metálicos. A su vez, la industria metalúrgica y los servicios de trabajo de metales retrocedieron 18,1%, afectando a talleres y proveedores.

En maquinaria y equipo, la baja fue del 17,9%. Dentro del sector, los aparatos de uso doméstico se hundieron 39,7%, reflejando el freno en el consumo de bienes durables y la postergación de decisiones de compra.

El sector automotor también mostró un fuerte retroceso. La producción de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 23,0% interanual. En particular, la fabricación de vehículos se redujo 28,7%, mientras que autopartes retrocedió 19,9%, con impacto sobre proveedores industriales y logísticos.

El promedio anual no refleja el cierre del año

Si bien el acumulado de enero a noviembre muestra un crecimiento del 2,0% respecto de 2024, los indicadores de corto plazo exhiben una dinámica negativa. La caída mensual y el retroceso de la tendencia-ciclo indican que la actividad industrial llegó al cierre del año en baja.

El impacto sobre el empleo ya se refleja en los registros oficiales. Según datos del Ministerio de Capital Humano, el empleo asalariado registrado privado en la industria manufacturera cayó 1,8% en los primeros nueve meses de 2025, en línea con la menor demanda interna y la contracción sostenida de la producción.