Operativo de Sol a Sol: Drones e inteligencia artificial reforzarán los controles viales en las rutas hacia la Costa

De cara a la temporada de verano 2025/2026, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un refuerzo de los controles viales en las rutas que conducen a la Costa Atlántica, con la incorporación de drones y sistemas de inteligencia artificial para detectar infracciones de tránsito.

La medida se implementará en el marco del Operativo de Sol a Sol y tendrá especial impacto en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, uno de los principales corredores hacia destinos turísticos como el Partido de La Costa. Allí se desplegarán operativos fijos coordinados por el Ministerio de Transporte bonaerense y AUBASA.

Tecnología para detectar infracciones



Según se informó oficialmente, el uso de drones y herramientas de inteligencia artificial permitirá identificar conductas peligrosas al volante, como el uso del teléfono celular mientras se conduce y la falta de uso del cinturón de seguridad. Estas tecnologías se sumarán a los controles tradicionales que ya se realizan en rutas provinciales y accesos clave.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es fortalecer la prevención de siniestros viales durante el período de mayor circulación vehicular del año, cuando miles de turistas se trasladan hacia la Costa Atlántica.

Multas elevadas y mayor presencia policial



Las sanciones previstas por estas infracciones son significativas. Circular sin cinturón de seguridad puede implicar multas que van desde los 85.550 hasta los 171.100 pesos, mientras que el uso del celular al volante puede alcanzar los 342.200 pesos, de acuerdo con los valores vigentes.

El operativo contará además con un fuerte despliegue de recursos humanos y logísticos. Se prevé la participación de más de 20.000 efectivos policiales, junto con nuevos patrulleros y motocicletas destinados a tareas de prevención y control en rutas y zonas turísticas.

Controles al transporte de pasajeros



En paralelo, se reforzarán las fiscalizaciones al transporte de pasajeros, tanto en rutas como en las terminales de salida. Estas acciones buscarán garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y las condiciones de los servicios que trasladan turistas durante la temporada estival.

Desde el gobierno bonaerense señalaron que la combinación de tecnología de última generación, monitoreo permanente de corredores viales y controles presenciales apunta a reducir riesgos y mejorar la seguridad vial en uno de los períodos de mayor movimiento en la provincia.