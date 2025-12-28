Pese a tener contrato vigente, Gustavo Liggerini no seguirá en Ferro

Foto: Verito Fotografías

Gustavo Liggerini confirmó que no continuará al frente del primer equipo de Ferro Carril Sud en la temporada 2026, a pesar de tener contrato vigente por un año más con la institución olavarriense.

La decisión fue comunicada luego de la consagración del conjunto carbonero en el Torneo Oficial “José Antonio ‘Tito’ Alonso”, certamen en el que Ferro logró el título bajo la conducción del entrenador. De este modo, el ciclo de Liggerini finalizará tras una temporada completa al mando del plantel superior.

Durante 2025, Ferro también participó del Torneo Regional Amateur, donde quedó eliminado en el primer cruce de los Play-Off. Más allá de ese resultado, la campaña local cerró con el logro del campeonato oficial, lo que marcó el cierre del proceso deportivo.

Según trascendió, por estas horas Liggerini evalúa los próximos pasos de su carrera profesional. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de regresar al cuerpo técnico de Gustavo “Sapito” Coleoni, en el rol de ayudante de campo.

Desde la dirigencia de Ferro aún no se informó quién será el reemplazante de Liggerini ni cuándo comenzará el proceso de búsqueda del nuevo entrenador para afrontar la temporada 2026.