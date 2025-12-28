Francisco González cuestionó a los senadores radicales que votaron el Presupuesto de Milei

El concejal de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Francisco González, expresó un fuerte rechazo a los senadores radicales que acompañaron con su voto el Presupuesto impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado el viernes en el Senado.

A través de una declaración pública, González cuestionó el posicionamiento de los legisladores nacionales y sostuvo que su accionar contradice los principios históricos del radicalismo.

“Senadores dándole la espalda a principios históricos de nuestro partido. Nadie los detiene, píntense de lo que se tengan que pintar y sigan su derrotero político, pero dejen de hablar y votar en nombre de la UCR”, expresó el edil olavarriense.

En ese marco, González remarcó además una de las banderas tradicionales del radicalismo y afirmó: “Siempre del lado de la Educación Pública”.

Las declaraciones se suman a las expresiones críticas que surgieron dentro del radicalismo tras la votación del Presupuesto nacional, que profundizó las tensiones internas en el partido a nivel nacional y provincial.