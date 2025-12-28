Accidente en la ruta 51: volcó una camioneta en la que viajaba una familia

Un siniestro vial se registró este sábado por la mañana sobre la ruta provincial 51, en cercanías de la localidad de Loma Negra, cuando una camioneta en la que se trasladaba una familia protagonizó un vuelco.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 en el tramo de la carretera que se dirige en sentido hacia Santa Luisa. Por causas que se intentan establecer, el conductor del vehículo perdió el control del mismo, lo que derivó en el accidente.

Afortunadamente, y pese a la magnitud del impacto, se informó de manera oficial que todos los ocupantes fueron atendidos en el sitio por personal médico y ninguno de ellos requirió ser trasladado a un centro asistencial de Olavarría.

Debido a la posición en la que quedó el rodado tras el despiste, las tareas de remoción demandaron un operativo especial. Para extraer el vehículo fue necesaria la intervención de una grúa de gran porte perteneciente a la empresa Hidrogrúas Romanelli, que trabajó en el sector para retirar la unidad y normalizar la circulación en la zona.