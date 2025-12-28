Maximiliano Migliavacca es el ganador de la casa que sorteó el club Embajadores

Maximiliano Migliavacca con el número 5573 fue el ganador de una casa que sorteó el club Embajadores de Olavarría.

El anuncio lo realizó el presidente del club Fernando Di Carlo en las redes sociales de la entidad de la avenida Avellenada.

El sorteo se realizó por Lotería de la Provincia de Buenos Aires y el número de Migliavacca fue el quinto de los sorteados dado que los cuatro primeros no habían sido vendidos y, Embajadores había anunciado que la casa salía «si o si».

La casa había sido sorteada el pasado 29 de noviembre y el premio había quedado vacante toda vez que los números sorteados no habían sido vendidos. Tras aquel fallido intento, el club había anunciado nueva fecha para el sorteo y en paralelo había anunciado que salía si o si.