Servicios, dólar y cambios en el IPC: los factores que frenarían la baja de la inflación

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que distintos factores podrían poner un freno a la desaceleración de la inflación en los próximos meses e impedir que el índice mensual perfore el piso del 2% durante el primer semestre de 2026.

El análisis toma como punto de partida el dato de diciembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor fue del 2,8%. Con ese registro, la inflación acumulada de 2025 alcanzó el 31,5%, lo que representa, según el propio informe, “una desaceleración significativa” respecto de años anteriores. Sin embargo, el organismo aclara que el nivel sigue siendo elevado en términos regionales: en apenas dos meses, los precios en Argentina subieron lo mismo que en un año completo en países como Brasil, Chile o Uruguay.

Desde la Gerencia de Estudios Económicos señalaron que este escenario podría complicar el cumplimiento de las proyecciones oficiales, ya que una inflación mensual por encima del 2% bastaría para alejar el objetivo presupuestario anual, estimado en un 10,1%.

Factores que presionan sobre los precios



El informe identifica tres variables centrales que podrían sostener la inflación en niveles superiores al 2%. Por un lado, la evolución del tipo de cambio; por otro, los aumentos previstos en los servicios públicos y privados; y, además, el impacto del cambio en la conformación de la canasta que se utiliza para medir el IPC desde este mes.

A estos elementos se suma el aumento del impuesto a los combustibles y la eventual quita de subsidios, factores que, de acuerdo con el análisis, podrían trasladarse a los precios y limitar una baja más pronunciada de la inflación en el corto plazo.

En ese contexto, el Banco Provincia concluye que, aun con una tendencia a la desaceleración, existen condicionantes estructurales que hacen poco probable que la inflación mensual se ubique por debajo del 2% al menos durante la primera mitad del año.