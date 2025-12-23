Azul: Con un importante operativo buscan garantizar que no se comercialice pirotecnia sonora

El Municipio de Azul recordó a la comunidad que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 3993/17, que prohíbe en todo el Partido el uso de pirotecnia de mediano y alto impacto sonoro, en el marco de la legislación local destinada a proteger la salud y el bienestar de la población.

La normativa establece, además, la prohibición de la comercialización, tenencia, depósito y acopio de este tipo de elementos.

Controles en comercios y tareas de concientización

En este contexto, durante los últimos días inspectores de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, junto a efectivos policiales de la Dirección de Explosivos, realizaron controles en distintos comercios de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ordenanza y reforzar las tareas de concientización.

Desde el Municipio indicaron que los operativos continuarán en los próximos días, especialmente ante la cercanía de las celebraciones de fin de año.

Canales habilitados para denuncias

Ante situaciones vinculadas al uso o venta de pirotecnia prohibida, se encuentran habilitadas las siguientes líneas:

911 – Policía

– Policía 103 – Defensa Civil

– Defensa Civil 0800-333-2281 – Municipio

Impacto en personas y animales

Las autoridades recordaron que los estruendos generados por la pirotecnia afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas neurodivergentes, además de provocar pánico, estrés y desorientación en animales.

Finalmente, se reiteró el llamado a la responsabilidad individual y colectiva para promover unas fiestas sin pirotecnia sonora, en una comunidad más cuidadosa y respetuosa.