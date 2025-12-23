Maximiliano Wesner encabezó el tradicional Brindis de Fin de Año con trabajadores municipales

Al mediodía de este martes, en el hall del Palacio San Martín, se llevó a cabo el tradicional Brindis de Fin de Año, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner.

Del encuentro participaron trabajadores y trabajadoras municipales de distintas áreas, quienes compartieron el cierre del año en la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Reconocimiento al rol del personal municipal

Durante su mensaje, el jefe comunal agradeció el compromiso del personal y destacó el rol central que cumplen dentro de la gestión.

“Por el recorrido que llevamos adelante en estos dos años de gestión, la gestión municipal tiene como eje troncal a los trabajadores y las trabajadoras: la hacen ustedes todos los días, ustedes le dan el sentido”, expresó.

En ese sentido, Wesner remarcó que cada empleado y empleada es fundamental para el funcionamiento diario del Municipio y subrayó la importancia del trabajo colectivo.

“Nada se construye en soledad, todo se construye en equipo”, sostuvo.

Gestión, planificación y trabajo territorial

El Intendente también hizo referencia al rumbo de la gestión municipal, señalando que se trata de una administración “ordenada, sincera y con impronta de calle”.

En ese marco, destacó el programa Barrio por Barrio, que permite a funcionarios y trabajadores municipales estar presentes en el territorio y dar respuestas concretas, dentro de una planificación trazada desde el inicio de la gestión, el 10 de diciembre de 2023.

Saludo de fin de año

Sobre el cierre, Wesner deseó a los presentes unas fiestas en familia y un buen inicio del próximo año.

“Que tengan una linda Navidad con mucho amor, en familia, con quienes más quieren. Y que tengan un excelente 2026. Creo que puede ser posible si seguimos en este camino, trabajando juntos”, concluyó.

Asueto para la administración pública municipal

Con el objetivo de que las y los trabajadores municipales puedan compartir las fiestas de fin de año con sus familias, el Ejecutivo resolvió declarar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, además del 2 de enero de 2026.

La medida se enmarca en la Ordenanza Municipal Nº 6690/25, disponible para su consulta en el apartado “Documentos Públicos” del sitio web oficial del Municipio.

Desde el Ejecutivo se informó que se garantizará la continuidad de los servicios esenciales, mientras que se aclaró que el 30 de diciembre de 2025 se trabajará en horario habitual.