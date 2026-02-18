Azul financiará el mantenimiento de calles de tierra con fondos de la Tasa a los combustibles

El Municipio de Azul informó que el mantenimiento de calles de tierra en la ciudad será financiado con fondos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2026.

Ph: Intendente municipal de Azul, Nelsón Sombra.

En ese marco, se encuentran abiertas las licitaciones públicas N° 1 y N° 2 destinadas a la contratación de horas máquina para ejecutar las tareas.

Cómo se distribuirán los trabajos

La Licitación N° 1 comprende las zonas viales 1 y 2, mientras que la Licitación N° 2 abarca las zonas viales 3 y 4.

Las intervenciones estarán enfocadas en el mantenimiento de la red de calles de tierra, utilizando recursos específicos afectados por la Tasa Vial.

Plazos y presentación de ofertas

La recepción de ofertas será hasta el miércoles 18 a las 9 en la Oficina de Compras. Finalizado ese plazo, no se admitirán nuevas propuestas.

La apertura de sobres se realizará el 18 de marzo en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos: a las 10 se abrirán las ofertas de la Licitación N° 1 y a las 10:30 las de la Licitación N° 2.

Dónde consultar los pliegos

Las consultas pueden realizarse en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Av. 25 de Mayo N° 619, planta alta, de 9 a 13, o a través del correo [email protected] y los teléfonos (02281) 434717/16.

Los pliegos también pueden descargarse desde el sitio web oficial del Municipio y adquirirse en la Oficina de Compras, H. Yrigoyen Nº 424, planta alta, de manera presencial o mediante transferencia bancaria.