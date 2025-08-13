Bianco y Fisher inauguraron el Centro Universitario de Laprida

El Ministro de Gobierno y el jefe comunal pusieron en marcha el 41° establecimiento inaugurado en el marco del programa Puentes y entregaron netbooks de Conectar Igualdad Bonaerense.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto al intendente local, Alfredo Fisher, inauguraron el Centro Universitario de Laprida. Se trata del centro número 41 que la Provincia pone en marcha a través de Puentes, el programa por el cual cada vez más bonaerenses pueden acceder a la educación universitaria sin abandonar su lugar de origen.

La nueva casa de estudios, creada a partir de la refacción y refuncionalización del edificio del antiguo Centro Cívico de Laprida, dispone de casi 400 metros cuadrados y cuenta con dos aulas con capacidad para 25 estudiantes, sala de informática, auditorio y áreas de servicios y administración. Además, se dotó al centro de un proyector y cámara de videoconferencia, así como mobiliario para las aulas y el auditorio.

En el marco del acto, el ministro Bianco destacó: “Por las carreras que ofrecemos a través de Puentes en 80 municipios han pasado algo más de 10.700 personas que, de no haber sido por el programa, probablemente no hubieran tenido la posibilidad de estudiar en la universidad”. El funcionario agregó: “Las sociedades y países más prósperos son los que apuestan a la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso en el Gobierno de la Provincia nos importan la universidad, el conocimiento, la investigación. Tenemos la instrucción del gobernador Axel Kicillof de seguir abriendo centros universitarios, además de su compromiso de contar con los recursos para seguir multiplicando este esfuerzo”.

A su turno, el intendente Fisher señaló: “Es una prioridad para nosotros generar la posibilidad de que los chicos y chicas se capaciten. Tener hoy este edificio para que puedan hacerlo sin irse de Laprida es un sueño cumplido. Puentes ha estado haciendo realidad estos sueños a lo largo y ancho de la provincia y nos ha dado esta satisfacción. Sabemos que el actual contexto nacional es adverso y no es fácil disponer de fondos para la educación pública, y por eso le agradecemos al Gobernador que destine recursos con este fin”.

“Los recortes que impone el Gobierno nacional van contra las universidades, la ciencia, la investigación, y también castigan a la provincia de Buenos Aires: les han quitado a las y los bonaerenses 12 billones de pesos; si los tuviésemos podríamos hacer mucho más”, finalizó el ministro Bianco.

A través de Puentes, en la actualidad se dicta en el municipio la Diplomatura en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Próximamente se sumará a la oferta la Diplomatura en Community Manager, Gestión de Redes Sociales, Creación de Contenidos con Herramientas de Inteligencia Artificial y Publicidad Digital de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Durante la jornada, Bianco y Fisher también entregaron 16 netbooks correspondientes al programa Conectar Igualdad Bonaerense. Las alumnas y alumnos que recibieron las computadoras pertenecen a la Escuela de Educación Secundaria N° 2 “José Eugenio Lacout”, la Unidad Productiva Rural de E.E.A. N° 1 y la Escuela Especial N° 501 “Carolina Tobar García”.

Participaron en las actividades el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Padín, el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico y coordinador del programa Puentes, Juan Brardinelli, la subdirectora de Tecnología Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandra Tejedor, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, y otras autoridades provinciales y municipales.