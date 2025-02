Claromecó en videos: Creció el mar y afectó campamentos y autos de los participantes de «Las 24 horas de la Corvina Negra»

Fuente: Lu24 – Claromeco

Debido al fuerte viento del sur, y al no haber bajante en la marea, varios campamentos y vehículos se vieron afectados por este fenómeno que se produjo durante la madrugada del domingo.

El fenómeno se dio en la costa hacia el lado de Reta dentro de la cancha de pesca, y afortunadamente no hubo víctimas personales.

Fue necesaria la intervención de varios tractores para retirar algunos vehículos, y también asistió personal de Policoop en uno de los lugares donde una madre y su bebé se vieron en una situación extrema.

El vicepresidente de Cazadores, Horacio Pesalaccia, dijo “está cambiando mucho el mar, hoy día con mar alto no hay playa en Claromecó inclusive, y el clima cambia de golpe también, los controles no daban a basto para sacar a la gente, los cuatro tractores fueron afectados hubo personal municipal ayudando también”.

“Hay mucha gente que es la primera vez que viene, no conoce, se asustan, de noche la playa si no la conocés asusta, además hizo frío y por ahí no venían preparados para eso, no hubo daños físicos, fueron incidentes menores que pudimos solucionar afortunadamente”, afirmó.

