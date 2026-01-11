Dunamar: Una turista resultó gravemente herida tras ser embestida por un gomón manejado por un hombre de Tandil

Una joven turista de 21 años sufrió heridas de gravedad luego de ser impactada por un gomón en las playas de Dunamar. El conductor de la embarcación, un hombre mayor de edad oriundo de Tandil, fue imputado por el delito de lesiones culposas.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado, a más de 100 metros de la primera bajada en dirección a Reta, en un sector que se encuentra fuera de la zona habilitada para baño. La víctima es una turista tresarroyense de 21 años.

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió politraumatismo de cráneo y politraumatismos en ambos brazos. Fue trasladada en primera instancia al Hospital Pirovano de Tres Arroyos, donde ingresó lúcida y consciente, pero debido a la gravedad de las lesiones, durante la medianoche se resolvió su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Bahía Blanca.

Según se informó, el conductor del gomón, domiciliado en Tandil, prestó declaración en la sede policial de Claromecó. Hasta el momento no se dispuso su detención y no trascendió si se le practicaron medidas de prueba complementarias.

La causa quedó en manos de la UFIJ N.º 16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo.

(Fuente y foto: La Voz del Pueblo)

