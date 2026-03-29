En Azul cayeron 230 milímetros en pocas horas y hubo anegamientos en distintos sectores

El Municipio de Azul informó que, en el marco de las intensas precipitaciones registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se acumularon 230 milímetros de lluvia en un corto período de tiempo, lo que generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

Desde la comuna destacaron que se trata de un valor inusual y señalaron que, para dimensionar la magnitud del fenómeno, en junio de 2001 se habían registrado 240 milímetros en la zona de los Trapenses, episodio que derivó en la inundación de la ciudad.

En cuanto a la atención a vecinos, se indicó que durante el evento climático se recibieron 25 llamados en Defensa Civil, vinculados principalmente al anegamiento de calles y al ingreso de agua en viviendas.

Si bien no se registró ocupación en centros de evacuación, algunas personas se trasladaron por sus propios medios a casas de familiares. En tanto, la Policía de la Provincia asistió a seis familias y el Municipio colaboró con el traslado de otras dos hacia domicilios particulares.

Respecto a las zonas más afectadas, se precisó que fueron Roca y Maipú, Las Moradas, Villa Suiza y Bidegain, mientras que los sectores norte, sur y este presentaron un menor impacto.

Por otra parte, se informó que desde las primeras horas del sábado trabajan de manera conjunta el Municipio de Azul, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Hidrología de Llanuras y la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el intendente Nelson Sombra recorre la ciudad para evaluar la situación, relevar necesidades y mantener contacto con vecinos y vecinas.