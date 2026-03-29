Calor atípico en otoño: advierten por un bloqueo atmosférico en el país

Un informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de un bloqueo atmosférico que provocará temperaturas inusuales para esta época del año en gran parte del país. El fenómeno comenzó a instalarse este domingo y se extenderá durante toda la semana.

Según el organismo, se prevén máximas de hasta 30 °C en la Ciudad de Buenos Aires y valores cercanos a los 40 °C en el norte argentino, lo que configura una anomalía térmica significativa para el otoño.

El informe especial indica que el avance de un frente cálido desde el norte impulsó temperaturas máximas de entre 32 y 38 °C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Santa Fe, además del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En Chaco y Formosa, el SMN anticipó que el calor extremo podría extenderse hasta el viernes 3 de abril, con picos cercanos a los 40 °C. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22 y 27 °C, con elevada sensación térmica durante todo el período.

El organismo precisó que se trata de una anomalía de entre 4 y 5 grados por encima de los valores habituales para esta época, lo que impacta en la planificación de actividades, especialmente al aire libre.

Desde el SMN explicaron que el bloqueo atmosférico ocurre cuando los patrones normales de circulación quedan detenidos durante varios días. Esta situación impide el avance de frentes fríos o sistemas de tormentas.

En este contexto, un sistema de alta presión actúa como una barrera que bloquea el recambio de aire, lo que favorece la persistencia de temperaturas elevadas y condiciones estables.

El pronóstico oficial indica que en Olavarría las temperaturas se mantendrán durante toda la semana con máximas de entre 26 y 28 grados.

En el norte del país, en tanto, se espera la mayor persistencia del calor, con valores extremos al menos hasta mitad de semana y posibilidad de extenderse hasta el fin de semana en algunas provincias.

El SMN incluyó una serie de medidas para reducir los efectos del calor, con especial atención en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Aumentar el consumo de agua

Evitar la exposición al sol en horas centrales

Usar ropa liviana y clara

Reducir la actividad física en momentos de mayor temperatura

Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o azucaradas

El pronóstico climático para el trimestre marzo-abril-mayo anticipa condiciones mayormente normales en gran parte del país, aunque con algunas regiones con mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo habitual.

En cuanto a precipitaciones, se esperan valores normales en amplias zonas del centro y norte argentino, mientras que otras regiones podrían registrar lluvias por encima o por debajo de los promedios históricos.

El SMN recomendó seguir los pronósticos diarios y semanales ante la variabilidad de las condiciones meteorológicas.