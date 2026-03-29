Intensas lluvias: Advierten por agua acumulada y posibles cortes en un tramo de la RN N° 226 en dirección a Bolívar

Se registran serias complicaciones en la circulación sobre la ruta en el tramo comprendido entre los kilómetros 334 y 335, en cercanías de la estancia La Rosa, debido a la importante acumulación de agua sobre la calzada.

Según se indicó, gran parte del sector —especialmente el carril derecho en sentido hacia Olavarría— se encuentra cubierto por agua, lo que dificulta el tránsito y genera preocupación entre quienes circulan por la zona.

Actualmente se mantiene un corte parcial, aunque no se descarta que la situación obligue a una interrupción total del tránsito si las condiciones empeoran.

En ese contexto, se advirtió que los vehículos de menor porte podrían tener mayores dificultades para transitar, mientras que camionetas o vehículos de mayor tamaño logran circular con mayor facilidad.

Se recomienda extremar las precauciones y, de ser posible, evitar la circulación por ese sector.