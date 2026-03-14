Investigan un principio de incendio en un departamento de Azul: una joven fue atada con precintos e inconsciente

Fuente: Noticias de Azul

Un hecho de características llamativas es investigado en la ciudad de Azul luego de que este sábado por la mañana una joven fuera encontrada inconsciente dentro de su departamento, con los pies atados con precintos y en medio de un principio de incendio.

El episodio se registró alrededor de las 11 en una vivienda ubicada en calle Maipú al 700. Personal policial del CPA acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de humo en el interior del departamento.

Al arribar, los efectivos solicitaron la intervención de Bomberos. Al ingresar al inmueble, los servidores públicos hallaron a una mujer tendida en el suelo y sin conocimiento. De acuerdo con la información difundida, la joven tenía los pies atados con precintos.

La víctima fue identificada como María Isabel Arias, de 25 años. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de esa ciudad.

Durante el procedimiento, en el interior del departamento también fue encontrada una riñonera negra y una carta en la que la joven señalaba que se encontraba amenazada. En el escrito, además, dejaba constancia de que no tenía intenciones de quitarse la vida y advertía a sus familiares que podría ocurrirle algo.

La escena fue preservada por personal policial mientras se aguardaba la llegada de especialistas para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la UFI N.º 13 del Departamento Judicial de Azul, encabezada por el fiscal Adrián Peiretti.