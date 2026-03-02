La Facultad de Agronomía de la UNICEN presente en una importante reunión de innovación agropecuaria

Se trató de una importante reunión de estrategia regional, en el marco del INNOBAS (Nodo Interinstitucional para la Innovación Agropecuaria del Centro-Sur de Buenos Aires), espacio estratégico de cooperación, orientado a responder a las demandas del sector agropecuario con planificación articulada, investigación, desarrollo interdisciplinario y capacidad de gestión para proyectarse en el escenario nacional e internacional.

La Decana de la Facultad de Agronomía UNCPBA, Ing. Agr. (Mag) Liliana Monterroso junto al Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Dr. Sebastián Stenglein, participaron el pasado 25 de febrero, en la Chacra Experimental Miramar del Ministerio Provincial de Desarrollo Agrario, del taller INNOBAS. En la oportunidad, se conformó una cartera preliminar de desafíos estratégicos que luego puedan traducirse en líneas de trabajo del nodo.

La dinámica del taller se centró en identificar problemas complejos, de alto impacto territorial y sistémico, que requieren abordajes colectivos, interinstitucionales y con cierto nivel de riesgo, evitando la lógica de proyectos “seguros” o de soluciones simples. Al finalizar se realizó una recorrida por las instalaciones de la Chacra donde se presentaron los últimos avances tecnológicos incorporados por el mencionado Ministerio.



Cabe destacar que el encuentro contó con la participación del Director del Centro Regional Buenos Aires Sur INTA (CeRBAS); los Directores de Estaciones Experimentales Agropecuarias de Cuenca del Salado, de Balcarce y Chacra Experimental Integrada Barrow; los Directores de las unidades ejecutoras del CONICET: Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS) y Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN); los decanos de las facultades de Ciencias Veterinarias y Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario, acompañados por sus equipos técnicos, lo que refuerza el carácter estratégico y colaborativo del proceso.–