Licitación pública: «Mantenimiento camino a la piedra»

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS


LICITACIÓN PÚBLICA 24/25


OBJETO: «MANTENIMIENTO CAMINO A LA PIEDRA»
PRESUPUESTO OFICIAL $ 356.364.000,00-
VALOR DE PLIEGO $340.758,00.-

FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 16/09/2025 – 13 Hs.
FECHA DE APERTURA SOBRES: 18/09/2025 – 10 Hs.
LUGAR DE APERTURA: Palacio SAN MARTÍN


Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 18 de SEPTIEMBRE de 2025, momento en que comience el acto de apertura de sobres.


NOTA: el pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar

