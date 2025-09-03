Irma Nancy Cavalieri (Q.E.P.D.)
Irma Nancy Cavalieri (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 02 de Septiembre de 2025 a los 85 años de edad.
Sus amigos: Rosita Alvarez, Carlos Alem y familia; Nora Pullol y familia participan su fallecimiento.
VELATORIO:
España 2942, Departamento » D». Miércoles 03/09 de 13:00 a 13:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Miércoles 03/09 a las 13:30 Hs.
Barrio en el que vivía: Microcentro
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Abogada Jubilada