Irma Nancy Cavalieri (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 02 de Septiembre de 2025 a los 85 años de edad.

Sus amigos: Rosita Alvarez, Carlos Alem y familia; Nora Pullol y familia participan su fallecimiento.

VELATORIO:

España 2942, Departamento » D». Miércoles 03/09 de 13:00 a 13:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Miércoles 03/09 a las 13:30 Hs.

Barrio en el que vivía: Microcentro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Abogada Jubilada