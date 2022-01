María del Carmen Falbo reconoció que con Vidal tuvo «grandes presiones y una persecución injusta»

María del Carmen Falbo, con el ex Senador Héctor Vitale y el ex Vicegobernador Salvador. Archivo

El ex Procuradora General de la Provincia, doctora María del Carmen Falbo rompió el silencio y habló en medio del pedido de juicio político que se le impulsa a su sucesor: Julio Conte Grand.

Falbo dimitió en su cargo luego de llegada María Eugenia Vidal al Gobierno de la Provincia y lo hizo en medio de fuertes presiones políticas. Este domingo el portal Infocielo a través del periodista Eduardo Médici logró el testimonio de la ex Procuradora.

Primero, la doctora María del Carmen Falbo expresó que al momento de renunciar fue «muy afectada» y amplió «tuve grandes presiones y una persecución injusta al punto de que no hubo ninguna denuncia ni investigación. Fueron todas falsedades, que afectaron a mi propia salud».

La ex Procuradora señaló «estuve siete meses aguantando todas esas presiones muy grandes que tuve y decidí que era el momento de pensar: mi salud o el cargo. Aconsejada por mi propio medico, opté por renunciar».

Sobre esa decisión de renunciar dijo a Infocielo que lo hizo «porque no estaban dadas las condiciones para seguir trabajando. Tuve una gestión interesante, con la creación de fiscalías y defensorías descentralizadas que acercaron la justicia a toda la Provincia, inauguramos cerca de 170, coordinando con los intendentes, porque no teníamos presupuesto -en el Ministerio de Justicia ni en la Procuración-, así que los municipios pusieron los locales par que funcionen en forma independiente desde la procuración. Así poblamos de justicia a toda la Provincia».

A poco más de cinco años contó como fue una charla que mantuvo con la ex Gobernadora Vidal tiempo antes de renunciar. En la entrevista, que se publicó este domingo, Falbo dijo que Vidal le había pedido la renuncia a través del Secretario de Justicia de aquel entonces. «Me dijo que la Gobernadora quería ese cargo para que lo ocupara otra persona. Yo le respondí que cuando estuviera decidida la presentaría, si lo creyera oportuno. Pasaron unos cuantos meses y en diciembre decidí presentarla, porque me sentía bastante presionada».

Dijo sobre sus años antes de Vidal «toda mi gestión tuve la amplia facultad para hacer lo que se debe hacer dentro de una Procuración independiente. Nunca en mi gestión había tenido ese tipo de presiones, y las empecé a tener con esta Gobernadora. No estaba en mi continuar en el cargo».

«No me iba a sentir cómoda con una gestión que no me quería, no iba a tener presupuesto, iba a ser un fracaso y no quise arruinar la gestión que fue lucida en el tiempo en el que desempeñé».

Volvió sobre las denuncias o acusaciones a sus persona y expresó «nunca se pudo ni se intentó probar ninguna denuncia seria, un delito o una indisciplina. Me manejé siempre con mucha dedicación. Me dediqué plenamente a la gestión y siempre pensando en el ciudadano, porque en ese aspecto el poder haber inaugurado tantas fiscalías y defensoría llevó a que la Suprema Corte también se comprometiera a acompañar con distintos juzgados y se hizo un trabajo muy intenso en toda la Provincia, también con la creación de ayudantías fiscales».

¿Por qué tenía que renunciar?

La ex Procuradora General de la Provincia durante la entrevista analizó los motivos por los cuales la querían fuera del cargo y expresó «yo que yo creo es que esto no pasó no sólo en el ámbito del poder judicial. Cuando llega el gobierno de María Eugenia Vidal, querían tener gente en todos los lugares, absolutamente. Querían el lugar del Fiscal de Estado, querían en todos los lugares a su gente y remover funcionarios con trayectoria, que no estábamos atornillados sino avalados por una gestión. El problema era conseguir el cargo, no había otra intención. La persecución era grande y no pudieron probar nada, no hicieron ninguna causa, ni un juicio, porque no tenían como probar nada, porque ningún delito se había cometido».

La actualidad del Poder Judicial

En la entrevista con Infocielo, la doctora María del Carmen Falbo habló de la actualidad del Ministerio Público y dijo que «el Ministerio Público está muy bien armado, bien formado, hay mucha gente con carrera, que se ha creado desde abajo y ha llegado a cargos de fiscal y defensor con buena competencia».

Recordó «en nuestra época todos asumieron por concurso. En el primer concurso para cubrir cargos en mi gestión hubo 800 nombramientos y había que conseguir la gente que estuviera capacitada. Se hicieron cursos de meses, en toda la Provincia, en todos lados, descentralizadas, para evitar traslados. Así empezó a funcionar un sistema acusatorio nuevo. En ese momento el Gobernador era el doctor Eduardo Duhalde y puso todo el apoyo para que eso fuera. Terminábamos con un sistema inquisitivo para pasar a acusatorio que marcó un cambio en el país».

La historia de Falbo con Olavarría

María del Carmen Falbo tiene una historia fuerte con Olavarría y particularmente con Sierra Chica, fue negociadora del mítico penal que se concretó 30 de marzo de 1996. En aquel entonces no era Procuradora, sino como Secretaria de Justicia del Gobierno de Eduardo Duhalde.

Luego, ya en la gobernación de Felipe Sola sería nombrada Procuradora hasta que renunció en la administración Vidal.