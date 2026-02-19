Alejandro Rodolfo Desiderio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 19 de febrero de 2026 a los 53 años de edad. Su esposa Laura Mabel Ferretti; sus hijos Florencia A. y Gonzalo Desiderio y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realizará en España 2942, Departamento «C», el viernes 20 de febrero de 8:00 a 10:30 horas. No se realizará responso. La inhumación será en el Cementerio Loma de Paz el viernes 20 de febrero a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Nació en Olavarría, vivía en el barrio Pueblo Nuevo y se desempeñaba como empleado de la Fábrica Loma Negra.