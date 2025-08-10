Amadeo Anselmo Álvarez (Q.E.P.D.)
AMADEO ANSELMO ALVAREZ (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Agosto de 2025 a los 91 años de edad.
Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio.
RESPONSO:no se realiza responso.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Lunes 11 de Agosto de 2025- 12:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino del Bº Facundo Quiroga 1
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilado