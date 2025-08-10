Amadeo Anselmo Álvarez (Q.E.P.D.)

AMADEO ANSELMO ALVAREZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Agosto de 2025 a los 91 años de edad.

Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio.

RESPONSO:no se realiza responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Lunes 11 de Agosto de 2025- 12:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino del Bº Facundo Quiroga 1

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado