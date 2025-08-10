Fotos y video: Todo el color y la música en los festejos por el día de la Virgen de Copacabana y el Día de la Independencia de Bolivia

La comunidad boliviana en Olavarría vivió con ritmo y color la Fiesta de la Virgen de Copacabana y el día de la Independencia de Bolivia.

Las actividades se iniciaron el sábado y se extendieron hasta es domingo.

Como cada año la comunidad boliviana sacó a las calles toda la religiosidad popular y su fiesta.

El sábado se celebró Misa a cargo del padre Francisco Vallejos y este domingo hizo lo propio el presbítero Juan Marcos Picaroni.

Las actividades estuvieron centradas en Santa Cruz y Pelegrino.