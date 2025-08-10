Fotos y video: Todo el color y la música en los festejos por el día de la Virgen de Copacabana y el Día de la Independencia de Bolivia
Fotos: Mauricio Latorre – En Línea.
La comunidad boliviana en Olavarría vivió con ritmo y color la Fiesta de la Virgen de Copacabana y el día de la Independencia de Bolivia.
Las actividades se iniciaron el sábado y se extendieron hasta es domingo.
Como cada año la comunidad boliviana sacó a las calles toda la religiosidad popular y su fiesta.
El sábado se celebró Misa a cargo del padre Francisco Vallejos y este domingo hizo lo propio el presbítero Juan Marcos Picaroni.
Las actividades estuvieron centradas en Santa Cruz y Pelegrino.