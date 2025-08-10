Todos los resultados de la segunda fecha del Torneo Anual de Primera División
Foto: Liga de Fútbol de Olavarría – Lola Dos Santos
Este domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Anual de Primera División que lleva el nombre de «Tito» Alonso.
Los resultados:
Loma Negra 0 – Racing 2 (Ordozgoiti y Mormando)
San Martin 4 (Appelhans, Zalazar, Colo y Cortés) – Colonias 1 (Loiza)
Embajadores 2 (M. Bonavetti y Sacher) – El Fortín 1 (T. López)
Recalde 0 – Espigas 2 (Mónaco y Marin)
Sierra Chica 0 – Hinojo 0
Municipales 1 (Del Castillo) – Estudiantes 1 (F. Peralta)