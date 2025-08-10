Todos los resultados de la segunda fecha del Torneo Anual de Primera División

Foto: Liga de Fútbol de Olavarría – Lola Dos Santos

Este domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Anual de Primera División que lleva el nombre de «Tito» Alonso.

Los resultados:

Loma Negra 0 – Racing 2 (Ordozgoiti y Mormando)

San Martin 4 (Appelhans, Zalazar, Colo y Cortés) – Colonias 1 (Loiza)

Embajadores 2 (M. Bonavetti y Sacher) – El Fortín 1 (T. López)

Recalde 0 – Espigas 2 (Mónaco y Marin)

Sierra Chica 0 – Hinojo 0

Municipales 1 (Del Castillo) – Estudiantes 1 (F. Peralta)

