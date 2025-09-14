Antonio Santo Fresta (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.



Su esposa: Hilda Raquel Geist.

Sus hijos: Pedro, Federico y Juan Esteban.

Sus nietos: Sofía, Pablo Agustín, Francisco, Nahuel, Leila y Brisa.

Su bisnieto: Donato.

Sus hijas políticas

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza Domingo 8hs, finaliza 18hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 15 de Septiembre a las 9:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado