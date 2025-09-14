Antonio Santo Fresta (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 13 de Septiembre de 2025 a los 93 años de edad.
Su esposa: Hilda Raquel Geist.
Sus hijos: Pedro, Federico y Juan Esteban.
Sus nietos: Sofía, Pablo Agustín, Francisco, Nahuel, Leila y Brisa.
Su bisnieto: Donato.
Sus hijas políticas
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza Domingo 8hs, finaliza 18hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 15 de Septiembre a las 9:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado