Antonio Santo Fresta (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día   13  de   Septiembre  de 2025 a los  93  años de edad.


Su esposa: Hilda Raquel Geist.
Sus hijos: Pedro, Federico y Juan Esteban.
Sus nietos: Sofía, Pablo Agustín, Francisco, Nahuel, Leila y Brisa.
Su bisnieto: Donato.
Sus hijas políticas

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza Domingo 8hs, finaliza 18hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 15 de Septiembre a las 9:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.

Lugar de nacimiento: Olavarría.              

Actividad que desarrollaba: Jubilado

