Armando Walter Lastra “Pipo” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de enero de 2026 a los 68 años de edad. Su esposa Stella Maris Vivas; su hija Fernanda Gómez; su hijo político Diego Damer; sus nietos Boris y Bruno Damer; sus hermanas Coli y Soledad Lastra; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. No se realizará velatorio. El responso se llevará a cabo en capilla ardiente, con sala habilitada a partir de las 13:30 horas. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el lunes 12 de enero a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio 10 de Junio, nacido en Olavarría. Actividad que desarrollaba: jubilado vidriero.



