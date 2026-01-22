Carlos Alberto Fabbro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de enero de 2026 a los 84 años de edad. Carlos Alberto Fabbro nació en 25 de Mayo, era jubilado y vecino del barrio Microcentro.

Su esposa Martha Mabel Bonetti; sus hijos Lisandro, Juan Emilio y Bernardo; sus hijas políticas Ivon, Maguie y Lina; sus nietos Belén, Agustin, Ignacio, Simon, Emilio y Mateo; sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «E», a partir de las 8:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este jueves 22 de enero a las 13:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.