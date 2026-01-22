Elide Etelinda Condinanzo vda de Fonseca «Nena» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de enero de 2026 a los 88 años de edad. Elide Etelinda Condinanzo era jubilada, pensionada, nacida en Las Flores y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, habiendo residido anteriormente en la localidad de Sierras Bayas.

Sus hijos Carlos Ernesto y Maria Isabel; sus hijos políticos Gerardo Ruben y Maria Ines; sus nietos Lucas, Leandro, Carla, Maela, Manuela y Enzo; sus bisnietos Valentin, Benjamin, Benicio, Emilia, Jacinto, Leon, Cruz y Figgo; su hermano Horacio; sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», desde las 7:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación será en el Cementerio Loma de Paz este jueves 22 de enero a las 14:30 horas.

El servicio está adherido a Coopelectric.