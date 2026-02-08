Carlos Alberto Mattioli (Q.E.P.D)

Carlos Alberto Mattioli falleció en Olavarría el día 8 de febrero de 2026 a los 75 años de edad.

Su esposa Olga Cervini, sus hijos, su hija política, sus nietos, sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D». El lugar permanecerá cerrado este domingo a las 20:00 y reabrirá el lunes 9 de febrero de 08:00 a 09:30.

La inhumación se realizará en el Cementerio Loma de Paz el lunes 9 de febrero a las 09:30. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.