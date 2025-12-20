Carlos José Tagliaferro  «Charly»  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
CARLOS JOSÉ TAGLIAFERRO  «CHARLY»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   19  de Diciembre  de 2025 a los   64  años de edad.

Su esposa Maria Susana Mato; sus hijos: Carla, Nazareno, María y Luciana; sus hijos políticos: Braian, Martín y Pilar; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C».  Sábado 20/12 de 13:00 a 22:00 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Domingo 21/12 a las 08:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Procasa

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Jubilado

