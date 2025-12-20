Carlos José Tagliaferro «Charly» (Q.E.P.D.)
CARLOS JOSÉ TAGLIAFERRO «CHARLY» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 19 de Diciembre de 2025 a los 64 años de edad.
Su esposa Maria Susana Mato; sus hijos: Carla, Nazareno, María y Luciana; sus hijos políticos: Braian, Martín y Pilar; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » C». Sábado 20/12 de 13:00 a 22:00 Hs.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Domingo 21/12 a las 08:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Procasa
Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Jubilado