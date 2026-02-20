César Antonio Guasura (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de febrero de 2026 a los 70 años de edad. Su esposa Maria Susana de los Angeles Recofsky. Sus hijos Julio, Leonardo y Enzo Guasura. Su hija política Lucrecia Luna. Sus nietos Juliana, Zoe, Hanna, Francisco y Bautista. Sus hermanos Norma y Rolando Guasura. Sus hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en la sala de Hinojo a partir de las 10:00 horas. Se llevará a cabo un responso en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio de Hinojo este viernes 20 de febrero a las 12:30 horas.

Nacido en Olavarría, era vecino de Hinojo y jubilado de Canteras Piatti. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.