El Ministro Soria señalo que hoy la Corte ante la falta de miembros no puede fijar jurisprudencia, dar certidumbre y seguridad jurídica

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, encabezó este viernes una actividad oficial en el Salón Rivadavia de la Municipalidad junto al intendente Maximiliano Wesner. Durante el encuentro, el magistrado brindó en una conferencia de prensa detalles sobre el avance del nuevo edificio del Polo judicial y la situación institucional del máximo tribunal bonaerense.

Plazos y funcionamiento del nuevo edificio

Soria se refirió a la inspección de las obras del Polo Judicial local y estimó los tiempos para su puesta en marcha. «Los ingenieros dicen que la obra se terminaría en no más de dos meses, luego hay un proceso de mudanza».

Sobre el equipamiento, aclaró que «hay que prever la incorporación de nuevo mobiliario que en este caso, por razones presupuestarias, inicialmente no se encaró pero se va a tratar de hacer gradualmente». Según el ministro, el complejo «va a empezar a funcionar muy seguramente a pleno después del segundo semestre».

Respecto a la integración de las dependencias, Soria señaló que, si bien la obra fue financiada con recursos de la administración de justicia, «lo más probable es que la totalidad, si no la totalidad un altísimo porcentaje de dependencia del Ministerio Público puedan ocupar o tener espacios» en el complejo.

Vacantes en la Suprema Corte

El magistrado también abordó la falta de integrantes en el máximo tribunal provincial, que actualmente funciona con vacantes. «La ley orgánica establece que son siete y hace tiempo ya que está con vacantes», explicó.

Soria subrayó la importancia de cumplir con los plazos constitucionales: «El plazo es excesivo, son quince días de producida cada vacante. Los cargos de estos organismos son cargos críticos, el tiempo no es indiferente, no hay discrecionalidad».

Advirtió además sobre las consecuencias de la falta de pliego: «Lo que no existe es doctrina legal, jurisprudencia, y la Corte tiene que fijar jurisprudencia, dar certidumbre y seguridad jurídica. Eso con una integración aleatoria no se puede lograr».

Soria analizó la parálisis institucional que genera la falta de ministros titulares en la Suprema Corte bonaerense. Según explicó, aunque existen mecanismos de reemplazo mediante jueces subrogantes de Casación o Cámaras, esta «integración aleatoria» impide la formación de doctrina legal y jurisprudencia sólida. El magistrado enfatizó que el máximo tribunal tiene la función de fijar criterios claros para dar certidumbre y seguridad jurídica a la sociedad, un objetivo que no se puede lograr sin una composición estable y plural.

Asimismo, remarcó que los plazos constitucionales para remitir propuestas de vacantes no son discrecionales y que el tiempo transcurrido sin cubrir los cargos críticos afecta la calidad del servicio de justicia.

Futuro del edificio del Tribunal de Trabajo



Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner se refirió al destino del inmueble donde actualmente funciona el Tribunal de Trabajo, que pasará a órbita municipal tras la mudanza al Polo Judicial.

«Estamos evaluando qué hacer y qué poner en funcionamiento o qué mudar a esos inmuebles que pasan en ese caso puntual del Tribunal de Trabajo de la calle Coronel Suárez a la órbita municipal», indicó el jefe comunal. Agregó que el objetivo es «tener una dependencia municipal que amplíe nuestro servicio, que fortalezca ese servicio».

Debates actuales: imputabilidad y reforma laboral



Consultado sobre el debate por la baja de la edad de imputabilidad, Soria manifestó que «todos los debates sirven» y que «la deliberación tiene un valor epistémico que ayuda a probar más conocimiento».

En relación a la reforma laboral, el ministro evitó dar precisiones sobre su impacto: «No hemos hecho esa evaluación, en realidad nosotros nos dedicamos a los casos una vez que se generan, no hacemos prospectiva».