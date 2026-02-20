Josefa Generosa Aramburu “Chichi” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de febrero de 2026, a los 84 años de edad. Su hermana Beatriz Josefina Aramburu; sus sobrinos Adolfo, Rosana y Vanesa Simon; sus sobrinos políticos Mirta y Daniel; sus sobrinos nietos Julian, Thomas, Ariel, Valentin y Cassiel; su cuidadora Marcela y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, el día 20 de febrero de 2026 a las 16:00 horas. Se realizará responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día 21 de febrero de 2026 a las 08:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Microcentro. Nacida en Olavarría. Empleada bancaria jubilada.