Mirta Elsa Gachen de Izzi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de febrero de 2026, a los 81 años de edad. Su esposo Juan Ángel Izzi; sus hijas Marina y Verónica; sus nietos Joaquín, Pierina, Agustín, Valentina, Victoria y Benjamín; sus hermanas Betty y Mary y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, cerrando el día 20 de febrero de 2026 a las 22:00 horas y reabriendo el día 21 de febrero de 2026 a las 07:00 horas. Se realizará responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día 21 de febrero de 2026 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Pueblo Nuevo. Nacida en Olavarría. Portera de la Escuela Primaria N° 24 de Olavarría jubilada.