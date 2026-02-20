Llevan adelante trabajo de apertura de calles

Desde hace algunas semanas se realiza la apertura de una calle en el barrio Villa Aurora, en el sector lindero al cruce con el arroyo San Jacinto. Los trabajos están a cargo del área de Obras Públicas y se ejecutan con personal y maquinaria municipal.

La intervención corresponde a la prolongación de la calle Las Heras y se lleva adelante a partir de un planteo realizado por vecinos de ese sector de la ciudad.

Para concretar la obra se dispuso el trabajo conjunto de retroexcavadoras, motoniveladoras y camiones destinados al traslado de materiales.

Actualmente se desarrollan tareas de alisado y nivelación del terreno, además del alteo necesario para garantizar el correcto escurrimiento del agua.