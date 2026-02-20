Ronda de negocio entre PYMES bonaerenses y autoservicios chinos

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, participó en La Plata de una ronda de negocios que reunió a PyMEs de la provincia con representantes de autoservicios chinos. La actividad se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal y contó también con la presencia del ministro de Producción, Augusto Costa; el intendente platense, Julio Alak; y autoridades de la Asociación de Comerciantes Chinos local.

En total participaron 273 empresas productoras de bienes destinados a góndola, de rubros como alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza, textil, calzado, artículos del hogar y ferretería. El objetivo fue facilitar el contacto directo entre quienes producen en la provincia y uno de los canales de venta con mayor presencia en los barrios.

Durante la apertura, Rodríguez señaló que el encuentro busca fortalecer el vínculo entre el sector productivo y el comercial, y consideró que este tipo de herramientas permiten ampliar mercados para las PyMEs y sostener el empleo.

Según se informó, cerca de dos tercios de las firmas inscriptas pertenecen al sector alimenticio. Además, casi el 40% de las empresas estuvieron encabezadas por mujeres y más del 65% correspondieron a unidades productivas con menos de 20 trabajadores.

Desde la cartera agraria indicaron que la jornada incluyó reuniones programadas entre productores y comerciantes, con el objetivo de avanzar en acuerdos comerciales concretos. También se instaló un espacio institucional para brindar asesoramiento técnico y difundir programas vinculados al desarrollo productivo.

La actividad se extendió durante la mañana y parte de la tarde, y apuntó a consolidar un canal directo entre la producción bonaerense y los autoservicios chinos que operan en distintos distritos de la provincia, en el marco de una estrategia impulsada por el gobierno que encabeza Axel Kicillof.