Oficializan a Kicillof en la conducción del PJ bonaerense, y a Guillermo Santellán como Consejero por la Séptima Sección

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo y que lo tendrá al frente del órgano por los próximos dos años.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 15 emitida por la junta electoral partidaria que salió junto con un puñado de decisiones clave para las internas que, por esta hora, tendrá disputa en un par de distritos bonaerenses a lo que no se llegó a un acuerdo.

El acuerdo con el kirchnerismo representado por Máximo Kirchner derivó en una lista única consagró a Verónica Magario como vicepresidenta primera, a Federico Otermín como vicepresidente segundo y a Mariano Cascallares como secretario general. Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario y Leonardo Nardini la Junta Electoral.

Con esta resolución, el gobernador quedó oficialmente habilitado para conducir el máximo órgano partidario provincial. Y también oficializó las listas de consejeros provinciales por rama. En el sector gremial encabeza María Fabiola Mosquera; en la rama de la Mujer lo hace Verónica Magario; y en la Juventud, Aylén Katopodis.

En cuanto a los consejeros por sección electoral, por la Primera quedó Alberto Descalzo, por la Segunda Mauro Poletti, por la Tercera Fernando Espinoza, por la Cuarta María Celia Gianini, por la Quinta Gustavo Barrera, por la Sexta Federico Susbielles, por la Séptima Guillermo Santellán y por la Octava Julio Alak.

El anexo de la resolución incluye la nómina completa de titulares y suplentes, entre los que figuran dirigentes como Mayra Mendoza, María Fernanda Raverta y Andrés Larroque, consolidando un esquema que integra intendentes, legisladores y referentes territoriales.

Pese a que el número de internas se redujo drásticamente en las últimas horas, todavía no hay acuerdo en distintos distritos, donde habrá que ver si las negociaciones llegan a buen puerto para poner un nombre en la conducción local.