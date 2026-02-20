Inauguraron el Polo Productivo de Inclusión Social en Olavarría

Con un acto sencillo pero cargado de significado, este viernes por la tarde quedó formalmente inaugurado el Polo Productivo de Inclusión Social de Olavarría, un espacio destinado a generar oportunidades laborales y formativas para personas que recuperaron su libertad. La iniciativa apunta a brindar acompañamiento y asistencia, con el objetivo de reducir la reincidencia.

La actividad reunió a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, integrantes de la Cooperativa “2 de Noviembre” del MTE, representantes de la Universidad Nacional del Centro, del Servicio Penitenciario y miembros de la comunidad.

El tradicional corte de cintas estuvo encabezado por la subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de personas en conflicto con la Ley Penal, Nora Calandra; el subsecretario de Justicia bonaerense, Inti Nahuel Pérez Aznar; el presidente del Patronato de Liberados, Aníbal Hnatiuk; el referente de la Cooperativa “2 de Noviembre”, Jonatán Guassura; y la referente de Promotoras de Acompañamiento Territorial, Carla Ortiz.

Luego del acto formal se realizó una recorrida por las instalaciones. Se trata del cuarto polo de estas características en la provincia y forma parte de una política que articula al Ministerio de Justicia, el Municipio y la cooperativa.

En ese marco se firmaron dos convenios: uno entre el Ministerio y la Cooperativa “2 de Noviembre” para coordinar acciones de inclusión social y laboral; y otro entre el Municipio y la cartera provincial para avanzar en propuestas vinculadas al trabajo, la formación laboral y la terminalidad educativa.

Carla Ortiz fue la primera en tomar la palabra y puso el acento en el recorrido previo al acto formal: “Gracias por estar celebrando esta inauguración. Hace ya tiempo que vinimos trabajando junto a personas que las abrazamos desde este lugar”, expresó, al tiempo que describió la tarea de acompañamiento que realizan en la ciudad.

Desde la cooperativa, Jonatán Guassura subrayó la importancia del acompañamiento estatal para evitar la reincidencia: “Si el Estado no está, nosotros no estamos, el compañero vuelve a reincidir. Entonces, nosotros intentamos hacer lo mejor posible para que el compañero se vuelva a reinsertar”.

A su turno, Nora Calandra valoró la formalización del espacio y el trabajo conjunto con el Municipio: “Gracias por venir a acompañar esta formalización del polo, porque ellos ya vienen trabajando, ya tienen un recorrido y hoy venimos no solamente a fortalecer a la organización, sino fortalecer la articulación con el Municipio, que la verdad que viene trabajando muy bien”.

La funcionaria también explicó el enfoque integral de la subsecretaría: “Esta subsecretaría se creó con el objetivo de reducir la reincidencia, aportando una política de seguridad desde otra perspectiva, con inclusión social, trabajando no solamente dentro de las unidades penitenciarias, en este caso en el complejo de Sierra Chica, impulsando y fortaleciendo los espacios productivos que hay en las unidades, promoviendo el trabajo, la cultura. No solamente hacemos eso, sino que entendemos que el abordaje tiene que ser integral para el sector de personas en conflicto con la ley penal, por eso se ha abordado la problemática creando un puente para la inclusión, en co gestión con las organizaciones sociales, con la Universidad, con la iglesia, con las fundaciones, con aquel que se compromete para tener una sociedad justa y segura e igualitaria”.

El cierre estuvo a cargo del intendente Wesner, quien destacó la continuidad del trabajo articulado: “Celebro este encuentro, esta inauguración que sin lugar a dudas es una continuidad del trabajo que venimos realizando de manera articulada, Municipio, Provincia, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una organización que tiene que ver con la verdadera inclusión. Porque el trabajo dignifica, porque el trabajo incluye, porque el trabajo es realmente un ordenador social”.

Finalmente, remarcó el compromiso asumido con la iniciativa: “En este Polo Productivo van a tener inclusión social, real, no de palabra. Tenemos un compromiso asumido en la articulación con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Justicia, con la Subsecretaría de inclusión. Esto es una voluntad manifiesta de ello.”