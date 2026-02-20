Coopelectric premió a adheridos a la factura digital

Autoridades del Consejo de Administración de Coopelectric entregaron órdenes de compra por $150.000 a socios que resultaron ganadores del sorteo realizado el pasado 30 de enero, destinado a quienes se encuentran adheridos a la factura digital de los servicios Eléctrico y Sanitario.

La entrega estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo, Cruz Arouxet, y el prosecretario Oscar Angeletti. Las órdenes pueden utilizarse en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera.

Los beneficiados fueron Antonella Cannataro (Socia 83507), ganadora entre quienes se habían adherido hasta el 24 de agosto de 2025; y Manuel Canabal (Socio 73528), quien resultó favorecido entre los asociados que se sumaron a partir del 25 de agosto de 2025, fecha en la que comenzó la nueva campaña de adhesión.

Durante el encuentro, las autoridades agradecieron la participación en la iniciativa y destacaron la importancia de continuar promoviendo el uso de la factura digital.

En ese sentido, Arouxet señaló: “Una vez más, invitamos a los asociados a que continúen adhiriéndose, ya que la factura digital es práctica y contribuye al cuidado del medio ambiente”.

Desde la entidad recordaron que la adhesión puede realizarse a través de la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar), ingresando al submenú “Suministro” para gestionar cada servicio. De esta manera, los asociados dejan de recibir la factura en formato papel en su domicilio postal.

Quienes ya están registrados en la Oficina Virtual sólo deben ingresar con su usuario y contraseña y, desde el submenú “Suministros”, completar la adhesión.

El próximo sorteo está previsto para fines de marzo.