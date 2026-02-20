Entregaron 305 escrituras en el Salón Rivadavia

Fotos: Mauricio Latorre – En Línea

En la tarde de este viernes, el Salón Rivadavia del Palacio Municipal fue escenario de un nuevo acto de entrega de títulos de propiedad. La actividad estuvo encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y el subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Inti Nahuel Pérez Aznar.

En total se otorgaron 305 escrituras. De ese número, 184 correspondieron a operatorias del Instituto de la Vivienda; 117 a la Ley 10.830; una a Prescripción Adquisitiva, Ley 24.320; y tres al programa Procrear.

Desde el Municipio se indicó que, con esta nueva entrega, la actual gestión ya superó los 3.800 trámites de regularización dominial. Ese total incluye firmas y entregas de escrituras, además de afectaciones a vivienda familiar, ex bien de familia.

Las declaraciones

Durante el acto, Wesner destacó el significado de la jornada. “Para mí hoy es un día muy especial, como para todos ustedes. Durante tantos años, la expectativa, las ansias, la espera”, expresó.

El jefe comunal también valoró el trabajo de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y señaló: “Son 305 familias olavarrienses que hoy se llevan la seguridad jurídica, pero también un reconocimiento a ese esfuerzo familiar, a esa construcción de tantos años que se ve plasmada en ese papel”.

Por su parte, Pérez Aznar remarcó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio. “Esto no se podría llevar adelante si no fuera por un trabajo conjunto con los municipios, con la Escribanía de Gobierno, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Esta sinergia entre los diferentes estamentos es fundamental”, afirmó.

En el cierre, el funcionario provincial sostuvo que la política de regularización dominial apunta a garantizar derechos y fortalecer la seguridad jurídica de las familias beneficiadas.