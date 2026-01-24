Delia Esther Conte viuda de Correa (Q.E.P.D.)

Delia Esther Conte vda. de Correa (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de enero de 2026, a los 93 años de edad. Su hija Alicia Correa; sus nietos Mauro y Jimena Correa, Fernando Ramallo y Juan Pablo Fisher; sus bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “E”, cierra a las 00:00 y reabre a las 06:00. Responso: capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el domingo 25 de enero de 2026 a las 08:30. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Barrio Obrero. Lugar de nacimiento: Azul. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.