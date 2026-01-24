Hospital de Sierras Bayas: vecinos desmienten a concejales libertarios por el funcionamiento del timbre

Vecinos de Sierras Bayas desmintieron afirmaciones realizadas por concejales de La Libertad Avanza sobre el funcionamiento del hospital de aquella localidad y aseguraron que el timbre de la guardia sí funciona, además de señalar que la imagen difundida corresponde a una situación antigua.

Según explicaron, el cartel que fue mostrado en redes sociales fue colocado en el año 2025 y se utiliza únicamente durante cortes de energía eléctrica, ya que el generador no abastece esa línea. Indicaron que, en condiciones normales, el timbre funciona correctamente y que actualmente “no hay ningún problema” en ese aspecto.

Los vecinos remarcaron que el cartel no refleja la situación actual del hospital. En ese sentido, cuestionaron que la información difundida por los concejales libertarios no fue verificada antes de su publicación.

En relación a la ambulancia, señalaron que si bien se trata de un vehículo antiguo, se encuentra equipada y en condiciones operativas, desmintiendo también ese punto de las críticas difundidas.

Finalmente, indicaron que trabajadores del propio hospital confirmaron que el funcionamiento del establecimiento es normal y reiteraron que las publicaciones realizadas en redes sociales responden a una intencionalidad política y no a la realidad cotidiana del centro de salud.