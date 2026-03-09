Eduardo Alberto Fittipaldi «Beto» (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 8 de marzo de 2026 a los 76 años de edad.

Nacido en Olavarría, era un vecino del barrio Pueblo Nuevo y se desempeñó como transportista jubilado.

Sus hijos Fernando y Gaston Fittipaldi; sus hermanos Sara, Tete y Andres; sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», desde este lunes a las 7:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este lunes 9 de marzo a las 13:30 horas.

