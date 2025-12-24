ELBA ESTHER PARADELA de SAAVEDRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de diciembre de 2025 a los 86 años de edad. Su esposo Juan Carlos Saavedra; sus hijos Lucas y Leonardo; sus nietos Elías y Martina y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Bolívar. Vecina del barrio Pueblo Nuevo. Jubilada textil.