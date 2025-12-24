OMAR ANTONIO CUNIOLI “EL PAISANO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de diciembre de 2025 a los 88 años de edad.

Sus hijas Daiana y María Celia Cunioli; sus nietas Lucía, Johana, Milagros y Malena; su hermana Elba Cunioli; sus hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “B”. Responso en capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 24 de diciembre a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Nacido en Olavarría. Vecino del barrio Hipólito Irigoyen. Jubilado.