Elena Clelia Cornejo viuda de Oberti (Q.E.P.D)

Elena Clelia Cornejo viuda de Oberti falleció en Olavarría el 8 de febrero de 2026 a los 81 años de edad. Había nacido en la misma ciudad, residía en el microcentro y era jubilada del ámbito de la salud.

Su hija Patricia Bavio, su hijo político José Baldi, sus hermanas Rita y Edda, sus nietos, bisnietos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento E, este domingo entre las 11:00 y las 14:00. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

(En Línea Noticias)