Elisa Anahí Fukr (Q.E.P.D.)

ELISA ANAHI FUKR (Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el día 22 de diciembre de 2025, a los 37 años de edad. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “A”, con sala habilitada a partir de las 20 horas. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz, el martes 23 de diciembre de 2025 a las 10:30 horas. Vivía en el barrio Villa Mailín, era nacida en Olavarría. Ama de casa y estudiante del profesorado docente.