Buscan crear una Comisión Especial para hacer un seguimiento del servicio de energía eléctrica

La grave crisis económica y financiera que atraviesa Coopelectric será tema de debate este martes 23 en una Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría.

Por impulso del bloque de concejales de Fuerza Patria se debatirá la constitución de una Comisión Especial que tendrá como eje de trabajo la Cooperativa Eléctrica de la ciudad.

Se indicó que a través de esta Comisión Especial se busca realizar un seguimiento de la concesión y prestación del servicio eléctrica en manos de Coopelectric.

Semanas atrás la concesión del servicio eléctrico fue noticia cuando el Municipio anunció que el contrato con Coopelectric se encontraba vencido y, casi paralelo, la Cooperativa dio cuenta que el mismo se encontraba aún con vigencia.