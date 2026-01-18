Elsa Otilia Salva viuda de Modarelli (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de enero de 2026, a los 88 años de edad. Su hija Karina Modarelli; su hijo político Alberto Pron; sus nietos Candela y Mateo y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, departamento “D”, el lunes 19 de enero de 08:00 a 12:30 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el lunes 19 de enero a las 12:30 horas. Vecina del barrio Provincial. Nacida en Olavarría. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.